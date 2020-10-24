Путин рассказал о строительстве ледоколов

https://static.news.ru/photo/68ddaede-17be-11eb-a11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: iceberg.org.ru

Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер» и пять ледоколов проекта 2222. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно документу, таким образом будет обеспечено выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны.

(Для этого необходимо - NEWS.ru) строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трёх атомных ледоколов «Лидер», 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трёх гидрографических и двух лоцмейстерских судов, — цитирует РИА Новости документ.

Строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» началось на судостроительной верфи «Звезда» в Приморье. Ввести судно в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Как писал NEWS.ru, 209-метровый атомный ледокол «Россия» будет иметь максимальную ледопроходимость в четыре метра, его водоизмещение составит около 69,7 тыс. тонн, мощность — 120 МВт, скорость хода по чистой воде — 22 узла. Ледокол будет оснащён ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт.