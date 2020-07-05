Началось строительство мощнейшего атомного ледокола «Россия»

https://static.news.ru/photo/de135c32-bf60-11ea-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» началось на судостроительной верфи «Звезда» в Приморье. Ввести судно в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края, — говорится в сообщении ФГУП «Атомфлот».

По словам гендиректора Атомфлота Мустафы Кашки, в атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов и традиция, в соответствии с которой судам присваивают имена по названиям географических объектов. Судно проекта 10510 не имеет аналогов, поэтому его решено было назвать «Россия». Этот ледокол сможет обеспечивать проводки в восточном районе Арктики на протяжении всего года.

209-метровый атомный ледокол «Россия» будет иметь максимальную ледопроходимость в четыре метра, его водоизмещение составит около 69,7 тыс. тонн, мощность — 120 МВт, скорость хода по чистой воде — 22 узла. Ледокол будет оснащён ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт.

Как писал NEWS.ru, головной атомоход «Арктика» в 2020 году будет передан Росатому в опытную эксплуатацию сроком на один год. После этого судно отправится в док для замены одного из трёх электродвигателей. В настоящее время ледокол проходит заключительный этап ходовых испытаний. Предполагается, что Росатому он будет передан осенью. Глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что мощность каждого из двигателей «Арктики» составляет 20 мегаватт. Однако из-за вышедшей из строя обмотки правого двигателя суммарная мощность атомохода равна 52 мегаваттам вместо 60. По словам специалистов Центрального конструкторского бюро «Айсберг», которое является разработчиком ледокола, отклонения от проектных характеристик судна при его эксплуатации без одного двигателя будут незначительными. Ледопроходимость снизится примерно на 20 см, а скорость — на 0,6 узла. Двигатель ледокола вышел из строя в феврале. Предполагается, что причина тому — брак, допущенный при изготовлении. На замену двигателя потребуется не менее полугода.