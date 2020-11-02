Путин рассказал о развитии в России ядерной медицины

https://static.news.ru/photo/031ee910-1d08-11eb-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России имеются планы по развитию ядерной медицины, это направление является одним из важнейших и перспективных в лечении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Это направление у нас всегда было хорошо развито. Есть планы по развитию ядерной медицины. Сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Путин принял участие в мероприятии дистанционно. По его словам, ещё Советский Союз был одним из пионеров использования ядерной медицины. Он также вспомнил, что первая атомная электростанция — Обнинская АЭС — была запущена в промышленную эксплуатацию в СССР 27 июня 1954 года.

Ранее стало известно, что учёные госкорпорации по атомной энергии «Росатом» разрабатывают радиофармацевтические препараты, способные бороться с онкозаболеваниями. Предприятие Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) работает над радиоиммунной терапией ряда злокачественных новообразований. С её помощью специалисты смогут лечить различные виды опухолей: рак головного мозга, молочной железы, детские опухоли — нейробластомы, меланому кожи и другие, писал NEWS.ru.