Путин рассказал, что угрожает единству РФ

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Аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидает европейскую часть России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Такое явление в беседе с ТАСС он назвал «волной холода», представляющей опасность для самочувствия людей.

Если в Москве 20 декабря будет 5–7 градусов мороза, то 21 декабря уже — 16–18 градусов, а 22-го — до минус 20 градусов. Холодная погода распространится по всей европейской части...