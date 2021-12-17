Путин рассказал, что угрожает единству РФ

Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что экстремизм является прямой угрозой единству России. Требуется жёстко пресекать любые его проявления, подчеркнул глава государства в видеопоздравлении с Днём сотрудников органов безопасности, размещённом на сайте телеканала «Звезда».
Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность, — отметил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» рассказал о том, что как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США находился в числе советников российского правительства в начале 1990-х годов. Этот факт вскрылся во время судебного процесса в Соединённых Штатах.