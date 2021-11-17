Путин рассказал, что мешает выходу новых лекарств на рынок

Вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями, заявил на совещании по развитию генетических технологий президент России Владимир Путин. По его словам, полноценному выводу мешает излишняя бюрократизация, влияющая и на получение препарата пациентами, передаёт ТАСС.

Говоря о разработке нового препарата от некоторых онкозаболеваний, президент подчеркнул , что неоднократно говорил о возникающих сложностях с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. По его словам, бюрократия мешает не только выводить новые препараты на рынок, но даже доводить их до пациента.

Понятно, что всё должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает, — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что выпуск эффективных лекарств должен стать частью развития генетических технологий, как и выпуск экологически чистых продуктов и развитие «чистой» промышленности. При этом, как отметил президент, финансирование генетических исследований должно быть адекватно их масштабу.