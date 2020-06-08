Путин распорядился продлить выплату пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/dd9f38aa-a991-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин распорядился продлить выплаты пособия по безработице на 3 месяца. Соответствующее требование было направлено в правительство. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Правительству РФ... обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года, — говорится в сообщении.

По указу Путина, ответственным за предоставление доклада был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как информировал NEWS.ru, ранее эксперт рассказала, когда в России ожидается пик безработицы.