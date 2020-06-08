Путин распорядился продлить выплату пособия по безработице

Президент России Владимир Путин распорядился продлить выплаты пособия по безработице на 3 месяца. Соответствующее требование было направлено в правительство. Об этом
Правительству РФ... обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года, — говорится в сообщении.
По указу Путина, ответственным за предоставление доклада был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как информировал NEWS.ru, ранее эксперт рассказала, когда в России ожидается пик безработицы.
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