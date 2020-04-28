Эксперт рассказала, когда в России ожидается пик безработицы

В I квартале 2021 года ожидается пик безработицы в России, заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Основной пик безработицы в нашей стране мы можем ожидать уже в I квартале 2021 года, — рассказала Чупшева на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».
По её словам, число безработных в стране может составить 8,5–10 млн человек. Сейчас в мире наблюдаются «колоссальные темпы роста безработицы». Например, в США уже 22 млн граждан обратились за страховыми выплатами по безработице,
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты в области подбора персонала рассказали журналистам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа может изменить рынок труда. Распространение COVID-19 и последующее введение режима самоизоляции уже ускорили процессы автоматизации и цифровизации бизнеса.
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