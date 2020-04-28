Эксперт рассказала, когда в России ожидается пик безработицы

https://static.news.ru/photo/11300522-8954-11ea-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В I квартале 2021 года ожидается пик безработицы в России, заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Основной пик безработицы в нашей стране мы можем ожидать уже в I квартале 2021 года, — рассказала Чупшева на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

По её словам, число безработных в стране может составить 8,5–10 млн человек. Сейчас в мире наблюдаются «колоссальные темпы роста безработицы». Например, в США уже 22 млн граждан обратились за страховыми выплатами по безработице, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты в области подбора персонала рассказали журналистам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа может изменить рынок труда. Распространение COVID-19 и последующее введение режима самоизоляции уже ускорили процессы автоматизации и цифровизации бизнеса.