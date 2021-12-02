Путин раскритиковал доклад главы Минтруда о зарплатах горняков

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса потребовал от главы Минтруда Антона Котякова доклада о системе оплаты труда шахтёров, отметив, что это является одним из ключевых вопросов. Отчётом министра глава государства остался недоволен. Трансляцию совещания вёл телеканал «Россия 24».

Котяков рассказал о структуре начисления зарплат шахтёрам и проверках исполнения отраслевых соглашений. При этом министр отметил, что в ходе проверок был выявлен только один случай нарушения отраслевого соглашения, по которому был наложен административный штраф.

Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом, — сказал главе ведомства Путин.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Ранее Путин заявил, что злоупотребление мужеством шахтёров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску.