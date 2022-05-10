Путин призвал принять меры, для решения проблем с природными пожарами

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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо принять дополнительные решения для того, чтобы решить проблему с природными пожарами, пишет РИА Новости. По мнению российского лидера, нельзя допустить таких же катастроф, которые произошли в прошлом году. Во время совещания с участием глав регионов Путин сделал акцент на том, что нужно повысить эффективность профилактических работ в сфере противопожарной безопасности.

Сегодня рассмотрим с вами ситуацию с пожарами в России, а также ещё раз вернёмся к комплексу вопросов, связанных с охраной лесов от пожаров. Важно предметно и ещё раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере, — сказал Путин.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников сообщил, что число погибших в результате пожаров, которые охватили регион, увеличилось до семи человек. В ведомстве уточнили, что 7 мая в регионе произошло 273 пожара, огнём уничтожены 518 жилых домов и 309 строений.

Обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян во время совещания в Красноярске. По его словам, одновременно в течение суток произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны.