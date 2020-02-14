https://static.news.ru/photo/37f1d792-4f13-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин поручил обновить список специальностей в сфере профобразования в области сельского хозяйства. Распоряжение получили Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхоз и представители АПК. Срок выполнения — до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, лидер призвал пересмотреть стандарты подготовки кадров для повышения квалификации кадров, для адаптации к новым технологиям в промышленности, говорится на сайте Кремля.

Также Путин поручил ведомствам подготовить программу «Кадры для села», направленную на реализацию социальных проектов в сельских населённых пунктах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин поручил правительству начать подготовку к проведению общероссийского голосования по изменениям в Конституцию страны.

13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.