Путин призвал к слаженной работе регионов и федеральных властей в пандемию

https://static.news.ru/photo/542c7fd4-6164-11eb-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные и федеральные власти должны работать слаженно в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в разговорах с руководителями регионов напоминает им о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. То же самое, по его словам, касается и транспорта.

Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике. <...> В целом, что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно на федеральном и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день, — констатировал президент.

Ранее NEWS.ru писал, что производство вакцин от коронавируса в России идёт с опережением графика. По словам Владимира Путина, в прививочную кампанию, связанную с гриппом, вакцины получили порядка 70 млн человек — примерно на такие же показатели должна выйти и вакцинация от коронавируса, заявил российский лидер.