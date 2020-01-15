https://static.news.ru/photo/b79c09c6-3786-11ea-bff8-fa163e074e61_660.jpg Конституционный Суд РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роль Конституционного суда в РФ необходимо усилить. Кроме того, инстанцию можно наделить правом по запросу президента проверять конституционность проектов законов и других документов, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По мнению лидера, это приведёт к повышению качества российского законодательства и к более надёжной защите интересов граждан, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, президент предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституции страны. Однако лидер не считает нужным принимать новый основной закон. Президент считает необходимым закрепление в Конституции принципов единой системы публичной власти. Глава РФ также заявил, что Госдума может взять на себя больше обязательств по формированию кабинета министров.

Путин добавил, что РФ должна сохранить статус сильной президентской республики, где лидер имеет право отстранять премьера и министров.

Кроме того, глава РФ предложил ужесточить отбор кандидатов на пост руководители страны. По его мнению, они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь другого гражданства.

Говоря о поддержке семей, президент призвал предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.

По словам главы государства, первоначально их размер будет составлять половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. В 2021 году выплаты могут вырасти в два раза, до 11 тысяч рублей.

Путин затронул и тему демографии. Он заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей, писал NEWS.ru.