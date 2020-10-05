Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/b9214a80-06da-11eb-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Глава государства отметил, что миллионы людей в России отмечают сегодня этот праздник, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам.

Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал педагогам успехов и выразил уверенность, что они и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и «развивать замечательные традиции отечественного образования» и достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию.

Путин в поздравительной телеграмме также обратился к студентам педагогических вузов. По его словам, от их мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам будет зависеть с какими знаниями молодое поколение вступит во взрослую жизнь.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Министерства просвещения запланировали усилить информационно-пропагандистскую деятельность, чтобы популяризировать профессию преподавателя. Об этом 3 октября сообщил заместитель главы ведомства Денис Грибов в рамках выступления на молодёжном педагогическом форуме «Линейка». По его словам, рейтинг профессии учителя в РФ сейчас нельзя назвать «топовым». Грибов подчеркнул, что при этом саму работу преподавателя ни в коем случае нельзя занижать. Вопрос в том, как на эту профессию смотрят снаружи и изнутри.