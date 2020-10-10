Путин поздравил аграрников и рассказал о модернизации АПК

https://static.news.ru/photo/ae2499d8-0b45-11eb-9b9e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. При этом он заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса страны предстоит сделать ещё немало.

По словам главы государства, существует необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни людей в сельских поселениях.

А на селе у нас живёт много именно больших, многодетных семей. И это замечательно, за этим будущее, — цитирует президента РИА Новости.

Путин также отметил, что в России значительно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста показывают аграрники в тепличном овощеводстве.

Такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работников отрасли. Без вашей готовности к развитию, освоению передовых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства. Убеждён, что впереди вас ждут новые успехи и свершения, — заявил президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на текущую ситуацию, российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику. Это подтверждают основные экономические показатели. Так, за восемь месяцев индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производства напитков — 103,4%. По всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост.