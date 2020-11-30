Путин потребовал обратить внимание на доходы населения

https://static.news.ru/photo/aabd1564-32f9-11eb-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал обратить внимание на проблему доходов населения страны.

Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания, — цитирует главу государства ТАСС.

Он отметил, что эта задача является многовекторной. Она связана с созданием новых рабочих мест, в том числе и путём реализации инвестпроектов. Путин выразил надежду на то, что тенденция с увеличением таких проектов даст положительный результат «по этому вопросу социального уже характера», информирует портал argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса расходы россиян выросли. Одни эксперты видят в этом эффект отложенного спроса, другие считают, что россиянам пришлось всё-таки залезть «под матрас» и начать тратить сбережения, чтобы хоть как-то поддержать привычный уровень жизни.

В октябре реальные, то есть очищенные от инфляции расходы оказались вообще рекордными. В частности, в прошлом месяце они выросли на 5,7% к сентябрю и на 6,4% к прошлому году, говорится в исследовании «Ромира». Траты стали максимальными для октября, превысив показатели всех предыдущих лет.

Как писал NEWS.ru, реальные доходы населения продолжают падать, при этом ожидания россиян в части размера зарплат, наоборот, растут. За последние несколько месяцев размер желаемого дохода вырос более чем вдвое. Величина «идеальной» зарплаты в три раза превышает среднюю по стране. Сегодня каждый пятый работник (20%) желает в будущем зарабатывать более 100 тыс. рублей. На доход в 30–50 тыс. согласны 28% респондентов. И лишь 10% готовы трудиться менее чем за 30 тыс. рублей.