https://static.news.ru/photo/2f3789ee-3780-11ea-9f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к отечественным порталам. Это станет конкурентным преимуществом России, заявил политик во время послания Федеральному собранию.

Лидер предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет», сделав бесплатным посещение социально важных сетевых ресурсов, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Говоря о поддержке семей, президент призвал предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.

По словам главы государства, первоначально их размер будет составлять половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. В 2021 году выплаты могут вырасти в два раза, до 11 тысяч рублей.

Путин затронул и тему демографии. Он заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.