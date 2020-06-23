Путин посетит открытие Ржевского мемориала

https://static.news.ru/photo/50f17752-b539-11ea-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса в Тверской области.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Открытие мемориала запланировано на 30 июня 2020 года, передаёт ТАСС.

Есть такие планы, — сказал Песков.

Ржевский мемориал Советскому солдату создан на месте ожесточённых боев 1942–1943 годов. Авторы проекта — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Все работы велись на частные добровольные пожертвования.

Открытие мемориала должно было состояться 22 июня. Однако позже дата была изменена — торжественную церемонию перенесли на 30 июня. Кроме того, глава Тверской области Игорь Руденя принял решение о переносе даты проведения парадов Победы в Твери и Ржеве с 24 июня на другую дату в связи с рекомендациями управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мемориал Советскому солдату в Ржеве ещё не открыт, но его изображение уже появилось на российской монете. Она выполнена из серебра и выпущена ограниченным тиражом.