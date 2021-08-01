Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге

Президент Владимир Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове в Ладожском озере. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства посетил несколько церквей на территории монастыря и поставил свечи, сообщает агентство.

В 2016 году Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божьей матери. В предельно сжатые сроки были проведены восстановительные работы, а также работы с архивными документами, что позволило воссоздать весь комплекс в первозданной красоте. Все работы проводились силами и средствами Роснефти.

В 2017 году в ходе посещения острова Коневец Путин ознакомился с начинающимися масштабными работами по восстановлению комплекса монастыря и пообщался с представителями Выборгской епархии. В 2019 году президент России вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко после завершения поездки на Валаам по пути в Петербург остановились на острове Коневец.