Путин поручил запустить специальную реабилитацию за 100 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d69c6052-d0f8-11eb-87f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил в 2021 году запустить специальную программу медицинской реабилитации. На неё должны выделить не менее 100 млрд рублей, заявил глава государства на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, — сказал Путин.

По словам президента, это особенно важно сделать сейчас, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты. Основной объём средств, 60 млрд рублей, нужно предусмотреть уже сейчас, на ближайшее время. Путин пояснил, что это необходимо для того, чтобы «развернуть работу широким фронтом».

В субботу, 19 июня, президент приехал на юбилейный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Мероприятие проходит в столице на фоне роста заболеваемости коронавируса и новых ограничений.

Ранее сообщалось, что Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

Сегодня Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За последние сутки заболели 9120 жителей. Днём ранее медики выявили 9056 случаев. В стране медики выявили 17 906 случаев в 85 субъектах. У 17,9% инфицированных не было клинических симптомов недуга. За минувшие 24 часа от коронавируса умерли 466 граждан. Выздоровели — 10 684.