Путин поручил решить вопрос с детскими выплатами до августа

Правительство России должно до 1 августа осуществить меры по контролю за выплатами на детей от трёх до семи лет. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Путин.

Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региoнальных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению oбращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной влaсти.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что семьи с детьми в возрасте шести лет получат единовременные выплаты, даже если малыши не пойдут в школу в этом году. Родителям школьников он порекомендовал использовать выплату на подготовку детей к новому учебному году.