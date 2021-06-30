Выплаты для шестилетних детей не будут зависеть от обучения в школе

Семьи с детьми в возрасте шести лет получат единовременные выплаты, даже если малыши не пойдут в школу. Об этом в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

Руководитель страны отметил, что в правительстве возникают вопросы, так как по закону детей могут отправить в школу либо в шесть, либо в семь лет. В связи с этим в кабмине не понимают, «как люди деньги получат, а ребёнок в школу не пойдёт».

Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, — сказал он.

Также политик порекомендовал родителям, которые получили деньги, сразу воспользоваться ими и заранее купить ребёнку необходимые для школы товары.

Хочу обратить внимание родителей, что это же разовая выплата, — подчеркнул глава государства.

О введении новой меры поддержки заявил Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Он распорядился единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Мера также коснётся семей с будущими первоклассниками.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что получить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут около 17 млн человек.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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