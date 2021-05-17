Путин поручил разобраться с пособиями опекунов детей-инвалидов

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Президент России Владимир Путин поручил разобраться с пособиями на детей с инвалидностью для их работающих опекунов. Об этом сообщило ТАСС.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что речь идёт о случаях, когда родители или опекуны из-за трудоустройства утратили право на получение ежемесячных выплат. Согласно поручению президента, глава кабмина Михаил Мишустин должен представить доклад по этому вопросу до 1 июня.

Ранее с предложением по удвоению пособий для детей, воспитывающихся в неполных семьях, выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Законопроект направлен в кабмин, где ему должны дать оценку.