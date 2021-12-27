Путин поручил продолжить практику «ковидных» выплат медикам в 2022 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в следующем году практику дополнительных выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Ответственным по этому вопросу назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад на эту тему следует предоставить до 30 декабря 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ <...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающих медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания, — говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, за дежурства в новогодние каникулы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отвечая на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о поддержании кадровых ресурсов. Он добавил, что сейчас ситуация с COVID-19 не такая сложная, как была в январе этого года, однако люди всё равно работают в условиях больших нагрузок. Глава Минфина Антон Силуанов ответил Путину, что у правительства есть возможность произвести такие выплаты. По его словам, на данные цели потребуется чуть более 8 млрд рублей.

Также Путин отметил, что сейчас ситуация с COVID-19 не такая сложная, как была в январе этого года, однако люди всё равно работают в условиях больших нагрузок.