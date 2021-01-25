Путин поручил кабмину обеспечить выход на допандемийный уровень занятости

https://static.news.ru/photo/396228ce-5f0d-11eb-9d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на рынке труда в стране в последние месяцы улучшается, но всё ещё остаётся напряжённой.

Глава государства поручил правительству обеспечить выход на допандемийный уровень занятости, передаёт РИА Новости.

Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична, — сказал президент в ходе встречи с российскими студентами.

Правительство России рассматривает возможность возобновления программы кредитования бизнеса для стимулирования поддержания численности персонала. Не исключено возвращение практики выдачи займов по субсидированной ставке 2%, которая действовала с июня по ноябрь 2020 года. Кредиты выдавались малому и среднему бизнесу из отраслей, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем Минэкономразвития пока не предусматривает пролонгацию программы. Скептически относится к такой перспективе и Минфин.

Ранее NEWS.ru писал, что увеличение фискальной нагрузки и ужесточение налоговых норм может добить пострадавший в коронакризис малый и средний бизнес — об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Налоговую нагрузку на малый бизнес, напротив, необходимо снижать, считает депутат.