https://static.news.ru/photo/e6fa374c-42c1-11ea-97bd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: glava.cap.ru

Увольнение главы Чувашской Республики Михаила Игнатенко — это сигнал чиновникам от президента России Владимира Путина о недопустимости хамства.

Такое мнение в разговоре с изданием «Политика сегодня» высказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова. По её словам, Путин не раз давал понять, что чиновники должны максимально корректно вести себя в общении с гражданами. Увольнение Игнатьева Фёдорова назвала «абсолютным маркером» для глав регионов и для всего чиновничьего аппарата.

Это абсолютно знаковое решение, демонстрация абсолютно всем чиновникам любого уровня, что хамски относиться к людям и публично так себя вести с кем угодно — с офицерами, пенсионерами, любыми рядовыми гражданами — недопустимо, — резюмировала эксперт.

Михаил Игнатенко оказался фигурантом сразу двух скандальных ситуаций в январе. Сначала чиновник призвал «мочить» журналистов за критику органов власти. Затем глава региона на вручении пожарной техники в Чебоксарах заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

29 января, как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин отстранил Игнатенко от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.