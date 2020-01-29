Увольнение главы Чувашской Республики Михаила Игнатенко — это сигнал чиновникам от президента России Владимира Путина о недопустимости хамства.
Такое мнение в разговоре с изданием «Политика сегодня»
Это абсолютно знаковое решение, демонстрация абсолютно всем чиновникам любого уровня, что хамски относиться к людям и публично так себя вести с кем угодно — с офицерами, пенсионерами, любыми рядовыми гражданами — недопустимо, — резюмировала эксперт.
Михаил Игнатенко оказался фигурантом сразу двух скандальных ситуаций в январе. Сначала чиновник призвал «мочить» журналистов за критику органов власти. Затем глава региона на вручении пожарной техники в Чебоксарах заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.
29 января, как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин отстранил Игнатенко от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
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