Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны ЧС

Закон об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий, — говорится в пояснительной записке.

Полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий законопроект наделяет правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Указания могут поступать также через СМИ или операторов связи. Отмечается, что аконом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зoны чрезвычайной ситуации. Эвакуационные мероприятия возможны, по егo словам, только в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Ранее в России был разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Как следует из документа, эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе с помощью метро и электромобилей. В тексте сказано, что сопутствующими действиями структур и ведомств должны стать блокирование автомагистралей и пешеходных путей в опасные районы, осуществление жёсткого пропускного режима, запрет посещения опасных зон всем, кто не занят в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий.