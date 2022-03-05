Путин подписал закон об ответственности за отмывание незаконного имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за совершение сделок и операций по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученного заведомо преступным путём. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предоставляет гарантии освобождения от административной ответственности для перевода финансовых активов в российскую юрисдикцию.

Отмечается, что за совершение сделок, направленных на легализацию незаконного имущества, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до трёхкратной суммы денежных средств или стоимости имущества, ставшего предметом сделки, с возможной его конфискацией. Деятельность юрлица может также быть приостановлена на срок до 30 суток. При этом юридическое лицо может быть освобождено от ответственности, если оно способствовало выявлению правонарушения и раскрытию и расследованию преступления.

Ранее сообщалось, что с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдёт четвёртый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.