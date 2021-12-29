Путин подписал закон о премировании госслужащих

Закон, позволяющий премировать государственных гражданских служащих не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указанные изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей, — говорится в пояснительной записке к подписанному документу.

Сейчас премии выписывaются за выполнение особо важных и очень сложных заданий. Закон изменил и соотношение оклада и премий. С 2006 года оклад был 40%, а премия — 60%. С начала 2022 года соотношение будет 70% к 30%.

Как отмечается в сопроводительных материалах, закон и подготовленные в его развитие проекты указов президента России будут исполнены за счет ассигнований федерального бюджета, полученных в результате оптимизации структуры и сокращения численности федеральных гражданских служащих, перераспределения средств между выплатами на зарплаты госслужащим и дополнительных бюджетных расходов.

Новые правила вcтупят в силу для сотрудников центральных аппаратов федеральных государственных органов 1 января 2022-го, а с 1 января 2023 года — для cотрудников территориальных органов, аппаратов арбитражных и федеральных судов общей юрисдикции, представительств России и федеральных органов исполнительной власти за рубежом.

В мае 2021-го были опубликованы резyльтаты исследования, которое показало, что почти 80% россиян считают неоправданно высокими зарплаты государственных чиновников. На втором месте оказались топ-менеджеры — о них заявили 38% участников опроса, на третьем — риелторы — 29%.