Путин подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке регионов в условиях санкций, передаёт РИА Новости. Отмечается, что поддержка будет осуществляться в том числе путём выдачи новых кредитов из бюджета РФ и реструктуризации прежних.

Президент РФ подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций, в том числе путём новых кредитов из бюджета РФ и реструктуризации прежних, — сообщает РИА Новости.

Ранее 1 мая российский президент подписал закон, по которому иностранным компаниям облегчается процесс постановки на налоговый учёт при открытии лицевого счёта в банке. Отмечается, что эта мера необходима для расчёта по поставкам газа в рублях.