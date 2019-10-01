https://static.news.ru/photo/2aa7c5b2-e468-11e9-a1d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе. Закон повышает профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставляет им необходимый правовой инструментарий.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писал News.ru, новый закон содержит условия приёма в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), квалификационные требования к её сотрудникам и социальные гарантии. Их статус будет отличаться как от обычных госслужащих, так и от сотрудников полиции.

Необходимость выделения приставов в отдельную категорию служащих была обусловлена тем, что их полномочия предполагают использование силы и спецсредств, которые свойственны правоохранительным органам.