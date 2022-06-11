Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на предотвращение конфликта интересов при госзакупках. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В законе уточняются условия, при которых может начаться такой конфликт интересов. Кроме того, там перечислен список лиц, которым не разрешается входить в состав комиссии по закупкам.

В перечень лиц, которые будут предотвращать конфликты интересов, добавлены сотрудники контрактной службы заказчиков. Теперь этой обязанностью наделили руководителя заказчика, членов комиссии и некоторых других лиц.

Некоторые изменения коснутся также закупок государственных компаний и корпораций, естественных монополий и других юридических лиц. Например, их руководители тоже должны будут принимать определенные меры, чтобы урегулировать конфликты интересов.

Новый закон вступит в силу с начала июля этого года. Отдельные его положения начнут действовать только с 1 января следующего года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который запрещает работать водителями такси или общественного транспорта людям с судимостью по некоторым статьям. Например, о грабеже, убийстве или разбое. Запрет коснется и граждан других государств, входящих в ЕАЭС. На жителей остальных стран он не распространяется — в случае судимости им и так изначально не выдадут разрешение на работу в России.