Путин подписал указ об ответственности за продажу фальшивых лекарств в Сети

https://static.news.ru/photo/58d648b2-741b-11ea-86d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажа фальшивых лекарств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок в России теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с выплатой штрафа до трёх миллионов рублей. Указ о вступлении в силу соответствующего закона 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Указанные поправки были внесены в статью 238.1. УК РФ. Её дополнили квалифицирующим признаком, состоящем в использовании средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Подписанный президентом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума разрешила дистанционно продавать в РФ рецептурные лекарства в условиях чрезвычайной ситуации. Соответствующий закон принят 1 апреля.

В условиях ЧС, а также при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство наделили правом установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами.