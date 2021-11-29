Путин подписал указ о продлении срока службы маршалов и генералов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продлевать срок военной службы генералов армии, адмиралов флота и маршалов до 70 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее предельный возраст для пребывания на военной службе составлял 65 лет.

Как поясняется, для маршалов Российской Федерации, генералов армии, адмиралов флота срок продления устанавливается решением президента. Для генерал-полковников, адмиралов — до достижения ими возраста 70 лет; а для военных в ином звании — до достижения ими возраста 65 лет.

Изменения были внесены в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В документе отмечается, что с «военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной может заключаться новый контракт».

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить «контракт» с наиболее опытными и высококвалифицированными военными, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.

Ранее сообщалось о продлении полномочий главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, достигшего 70-летнего возраста. При этом в Кремле не уточнили, на какой срок принято данное решение.

