Путин поддержал возобновление «дисциплинированной» работы спортивных баз

https://static.news.ru/photo/9adbdf78-9c35-11ea-963b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин одобрил возобновление работы спортивных баз, где тренируются национальные сборные. Однако лидер отметил, что на подобных объектах необходимо поддерживать дисциплину и проводить санитарные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Позже министр спорта РФ — Олег Матыцин — сообщил, что ведомство подготовило по поручению президента план восстановления учебно-тренировочных сборов, пишет ТАСС.

С понедельника (25 мая 2020 года. — NEWS.ru) мы готовы уже начать работу <...> базы в Новогорске «Озеро Круглое», а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, — пояснил Матыцин.

Ведомство также поддерживает решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении футбольного чемпионата. Матыцин напомнил, что рекомендации Минспорта по поэтапному снятию ограничительных мер предполагают проведение матчей без зрителей.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить РПЛ 21 июня, писал NEWS.ru. Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.