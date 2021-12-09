18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин поддержал идею запрета вылова китообразных для развлечения

16:40, 09 декабря 2021
Путин поддержал идею запрета вылова китообразных для развлечения Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях поддержал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Таким образом президент ответил на слова директора отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергея Цыпленкова, напомнившего о резонансной истории с так называемой китовой тюрьмой, которая произошла в 2018 году.

Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо, — сказал глава государства.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.

Депутаты Госдумы 28 октября внесли в нижнюю палату поправку в законодательство, запрещающую вылов белуг и косаток в культурно-развлекательных целях. Авторов инициативы единоросс Владимир Бурматов считает, что это позволит избавиться от «лазейки» в законах, которая позволяет вылавливать животных на продажу.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео