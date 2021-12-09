Путин поддержал идею запрета вылова китообразных для развлечения

Идею запретить вылов китообразных в культурно-развлекательных целях поддержал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Таким образом президент ответил на слова директора отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергея Цыпленкова, напомнившего о резонансной истории с так называемой китовой тюрьмой, которая произошла в 2018 году.

Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо, — сказал глава государства.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.

Депутаты Госдумы 28 октября внесли в нижнюю палату поправку в законодательство, запрещающую вылов белуг и косаток в культурно-развлекательных целях. Авторов инициативы единоросс Владимир Бурматов считает, что это позволит избавиться от «лазейки» в законах, которая позволяет вылавливать животных на продажу.