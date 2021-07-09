Путин поддержал план о создании казачьих подразделений в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Об этом пишет РИА Новости.

По словам полпреда, казачье общество может наладить сотрудничество с воинскими частями Росгвардии и Минобороны РФ. Кроме того, казаков могут привлекать к обеспечению общественной безопасности и защите государственных объектов.

Речь идёт о чисто казачьих формированиях. Это будут казачьи полки и батальоны, и они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков, — отметил Чайка, выступая на Евразийском форуме казачьей молодёжи «Казачье единство — 2021».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что живущие в труднодоступной местности старообрядцы участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.