Путин почтил память погибших в ВОВ у могилы Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин / Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади в Москве по традиции направился в Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также глава государства возложил цветы на аллее городов-героев, трансляция церемонии велась на странице Совфеда в социальной сети «ВКонтакте».

Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы. Прах неизвестного воина был перенесён из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Позднее был открыт мемориал с Вечным огнём и аллея городов-героев. С 1997 года у могилы Неизвестного Солдата постоянно несёт вахту почётный караул.

Выступая на параде Победы, президент поздравил военнослужащих и ветеранов с 9 Мая. Он отметил, что защита родины всегда священна, что участники военной операции на Украине сражаются «за наших людей в Донбассе, за безопасность родины». Путин добавил, что гибель каждого российского солдата и офицера является невосполнимой утратой для всего народа.

Парад на Красной площади в Москве начался в 10:00. В нём приняли участие 11 тысяч военнослужащих и 131 единица военной техники. Воздушная часть была отменена из-за погодных условий.