Президент России Владимир Путин посетил Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе, где встретился с детьми, которые поступили в севастопольскую Академию хореографии. В рамках встречи глава государства присел на колено и поцеловал руку девочке, протянувшей ладонь для рукопожатия.
Видео с президентом опубликовали в Twitter журналисты кремлёвского пула.
Президент не раз демонстрировал свою любовь и особое отношение к детям. В июле этого года российский лидер пообещал подарить игрушечный автомобиль Mercedes на радиоуправлении юному жителю Иркутской области, семья которого пострадала от наводнения. С мальчиком по имени Дима он пообщался в пункте временного размещения жителей в городе Тулуне, писал News.ru.