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Бесплатные детские коляски появились в столичном аэропорту Домодедово. Пока что они доступны пассажирам, которые вылетают за границу. В дальнейшем воспользоваться услугой смогут и пассажиры внутренних рейсов.

Коляски рассчитаны на детей до трёх лет. Как заявили в пресс-службе воздушной гавани, предпочтение было отдано моделям, которые максимально просты в использовании, но при этом безопасны для малышей. Помимо этого,...