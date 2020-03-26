https://static.news.ru/photo/60b7daf6-6ea2-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к медицинским работникам и учёным, которые в настоящее время находятся на передовой в условиях пандемии коронавируса.

Российский лидер сердечно поблагодарил медиков за самоотверженный труд, благодаря которому в стране развёрнута система медицинской помощи и профилактики, подключены все возможности и ресурсы.

Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд, — заявил глава государства в обращении к гражданам.

Ранее Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан. Президент подчеркнул, что для этого не нужно будет предоставлять дополнительные справки и ходить по инстанциям. Также он объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы, передавал NEWS.ru.