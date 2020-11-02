Путин: пандемия доказала эффективность российской системы здравоохранения

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Пандемия коронавирусной инфекции показала возможности системы здравоохранения в РФ к мобилизации, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в режиме онлайн выступил перед финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», передаёт РИА Новости. Путин подчеркнул, что российская здравоохранительная система оказалась эффективной в критической ситуации.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать проблемы, возникающие в борьбе с распространением коронавируса. Председатель правительства пообещал, что федеральный центр окажет помощь регионам, если возникнет такая необходимость.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте.