Путин ответил на вопрос о своих «любимчиках» среди коллег

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не может быть любимчиков в правительстве. Таким образом глава государства прокомментировал соответствующий вопрос на ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что некоторые его подчинённые заслуживают поощрения.

У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем, — сказал Путин.

Однако президент заметил, что некоторые представители администрации и члены правительства достойны того, чтобы им выплачивали премии. По его мнению, к этому нужно подходить не столько дифференцированно, сколько оценивать общую работу правительства.

1 декабря Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам Новгородской области и Калининградской области Андрею Никитину и Антону Алиханову за поведение во время выступления Грефа на комиссии по малому бизнесу. Подобное поведение глава кабмина назвал некорректным, обратив внимание после заседания на то, что чиновники «хихикали» во время выступления.