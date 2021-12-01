Мишустин сделал замечание губернаторам, которые хихикали на заседании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые некорректно вели себя во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа. Подобное поведение глава кабмина назвал некорректным, обратив внимание после заседания на то, что чиновники «хихикали» во время выступления.

Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели они, во время того как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но по-другому не скажешь. Никитин и остальные, — заявил Мишустин на заседании Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Греф предлагал различные варианты развития бизнеса. Он также отметил, что «просто делать сложные вещи и сложно делать простые».

После доклада Мишустин заявил, что в правительстве прекрасно понимают — бизнес бывает разный и многие из предпринимателей, которым надо решить свою конкретную проблему, могут не хотеть применять более сложные технологические разработки.

Ранее сообщалось о распределении Мишустиным дополнительных обязанностей между вице-премьерами Дмитрием Чернышенко, Андреем Белоусовым и Дмитрием Григоренко для оптимизации работы кабинета министров. Например, вице-премьер Чернышенко будет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд поддержки одарённых детей «Талант и успех».