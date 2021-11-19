Мишустин наделил вице-премьеров новыми полномочиями

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Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Новые полномочия появились у Дмитрия Чернышенко, Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко. Такое решение принято для оптимизации работы кабинета министров, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Решение принято для оптимизации работы кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития, — говорится в сообщении.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд поддержки одарённых детей «Талант и успех». Также его уполномочили обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории «Сириус», в основе которой одноименный образовательный центр.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отныне будет отвечать за адаптацию экономики к глобальному энергопереходу. Вице-премьера Дмитрия Григоренко наделят полномочиями заниматься совершенствованием структуры государственного аппарата, госкорпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что бывший ректор, а сейчас научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве РФ. Соответствующее предложение ему сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе личной встречи.

Глава правительства отметил значимую роль вуза в разработке 42 стратегических инициатив. Кузьминов принял предложение Мишустина и попросил дать совету право информационной инициативы.