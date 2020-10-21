Путин отрицает планы по введению жёстких ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c303cde6-13ac-11eb-99ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать, — сказал политик в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер, передаёт РИА Новости.

Также, как писал NEWS.ru, Путин призвал бизнесменов включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.