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Путин отрицает планы по введению жёстких ограничений из-за COVID-19

17:46, 21 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать, — сказал политик в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер, передаёт РИА Новости.

Также, как писал NEWS.ru, Путин призвал бизнесменов включаться в производство отечественной вакцины от коронавируса.

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