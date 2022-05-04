Путин отметил важность переобучения оставшихся без работы россиян

Владимир Путин с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о важности переобучения россиян, которые потеряли работу на фоне начала военной спецоперации. В беседе с главой Министерства труда и социальной защиты Антоном Котяковым российский лидер отметил, что процесс перепрофилирования «лучше» общественных работ, так как он даёт новые знания и опыт, который в будущем проявится на рынке труда, пишет ТАСС.

Переобучение всё-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда, — заявил российский президент.

При этом Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны».

Ранее в Министерстве труда сообщили, что в условиях санкционного давления компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной занятости из расчёта одного МРОТ на сотрудника.

До этого руководитель сервиса HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал, что безработица в России может вырасти до уровня 2009 года. При этом, по его мнению, к концу лета должен сформироваться новый рынок труда. По мнению эксперта, ситуация в России может развиваться по двум сценариям. Первый — это краткосрочный всплеск безработицы, затем стремительное падение до определённого уровня; второй — резкий всплеск и снижение до небольшого значения в размере 6,5%. При этом Жуков уверен, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».