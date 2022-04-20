Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости

Минтруд в условиях санкционного давления компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной занятости из расчёта одного МРОТ на сотрудника. Об этом говорится в ответе министерства на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, пишет ТАСС.
Сенатор
Речь идёт о компенсации работодателям расходов на частичную оплату труда таких работников.
Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, — уточняется в письме.
Для поддержки рынка труда министерством уже разработан комплекс мер. Это переобучение безработных и работников компаний, временные работы для тех, кто находится на неполной занятости, оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ и другие.
По данным министерства, на сегодня примерно 98 тысяч работников предприятий в России находятся в простое, что в 2,5 раза больше, чем в начале марта.
Ранее руководитель сервиса HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал, что безработица в России может вырасти до уровня 2009 года. При этом, по его мнению, к концу лета должен сформироваться новый рынок труда.