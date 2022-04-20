Минтруд компенсирует работодателям расходы на оплату временной занятости

Минтруд в условиях санкционного давления компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной занятости из расчёта одного МРОТ на сотрудника. Об этом говорится в ответе министерства на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, пишет ТАСС.

Сенатор направил премьеру Михаилу Мишустину ряд предложений комитета СФ по адаптации экономики в текущей ситуации в отдельных отраслях, в частности, радиоэлектронной продукции и металлургии. Из ответа Минтруда следует, что ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки населения и рынка труда. В частности, это касается организации временного трудоустройства людей, находящихся под риском увольнения.

Речь идёт о компенсации работодателям расходов на частичную оплату труда таких работников.

Размер выплаты на одного работника в месяц — один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, — уточняется в письме.

Для поддержки рынка труда министерством уже разработан комплекс мер. Это переобучение безработных и работников компаний, временные работы для тех, кто находится на неполной занятости, оплачиваемые работы для безработных в размере МРОТ и другие.

По данным министерства, на сегодня примерно 98 тысяч работников предприятий в России находятся в простое, что в 2,5 раза больше, чем в начале марта.

Ранее руководитель сервиса HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал, что безработица в России может вырасти до уровня 2009 года. При этом, по его мнению, к концу лета должен сформироваться новый рынок труда.