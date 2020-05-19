Путин отметил хорошую работу портала госуслуг

https://static.news.ru/photo/09e617b6-99d5-11ea-ab6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал приём заявлений на выплаты для детей в связи с пандемией коронавируса. По его словам, портал госуслуг, через который можно оформить материальную помощь, работает хорошо.

Он отметил, что 99% заявителей использовали портал для отправки заявления. Лично в отделения Пенсионного фонда пришли только 1% граждан.

В общем и целом, судя по всему, портал работает, — подчеркнул глава государства в ходе совещания о реализации принятых ранее мер поддержки экономики и социальной сферы, кадры которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, Минкомсвязь ранее сообщила о получении более 7 млн запросов на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Эта услуга стала самой популярной на портале госуслуг с момента запуска сервиса в 2009 года.