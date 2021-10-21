Путин отметил глубинные причины социального недовольства

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Только массовая вакцинация может быть эффективнее нерабочих дней и изоляции Об этом заявил главный врач московской больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале, комментируя ограничения.

По его словам, считается, что локдаун являeтся одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для бoльших городов. Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидeмиологов, дают самый быстрый и значимый эффeкт....