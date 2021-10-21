Путин отметил глубинные причины социального недовольства
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:11, 21 октября 2021
Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин высказался относительно реакции людей на введение ограничительных мер в связи с коронавирусом. По его мнению, инфекция является лишь поводом для недовольства, в то время как основные причины находятся глубже. Его слова приводит ТАСС.
Гипертрофированная реакция на антиковидные ограничения в мире показала, что инфекция - это лишь повод, причины социального недовольства глубже, – заявил президент.
Сегодня Путин принимает участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания клуба в этом году – «Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство».