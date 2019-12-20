https://static.news.ru/photo/f6564c74-24b4-11ea-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Президент РФ Владимир Путин откроет движение по железнодорожной части Крымского моста. Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут 23 декабря.

В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, — говорится на сайте Кремля.

В этот же день намечен визит Путина в Республику Адыгея. Там глава государства посетит аграрное предприятие «Зелёный Дом» и проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

Ранее последние выездные проверки Ростехнадзора, прошедшие в декабре 2019 года, подтвердили полную технологическую готовность к эксплуатации железнодорожной части Крымского моста. Заключение о соответствии, выданное Ростехнадзором заказчику — Упрдор «Тамань», удостоверяет, что объект построен и соответствует проектной документации, писал NEWS.ru.