Президент России Владимир Путин остановился посреди Череповца для общения с местными жителями.
Российский лидер ответил на некоторые вопросы и пожал руки горожанам. Также он порекомендовал им не мёрзнуть и тщательно следить за своим здоровьем.
Замерзнете же! Холодно, — сказал президент.
Затем он сел в автомобиль и покинул город. Во время визита Путину удалось посетить химико-технологический колледж и городской Центр боевых искусств.
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pic.twitter.com/KB1EOhiRV8 February 4, 2020
Как ранее передавал NEWS.ru, российский лидер направился в Череповец для обсуждения подготовки кадров в экономическую сферу.
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