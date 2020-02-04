https://static.news.ru/photo/9129adc2-4760-11ea-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин остановился посреди Череповца для общения с местными жителями.

Российский лидер ответил на некоторые вопросы и пожал руки горожанам. Также он порекомендовал им не мёрзнуть и тщательно следить за своим здоровьем.

Замерзнете же! Холодно, — сказал президент.

Затем он сел в автомобиль и покинул город. Во время визита Путину удалось посетить химико-технологический колледж и городской Центр боевых искусств.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский лидер направился в Череповец для обсуждения подготовки кадров в экономическую сферу.